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        Akdağmadeni Belediyesi tükettiği elektrik enerjisini güneşten sağlayacak

        Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini Güneş Enerji Santrali'nden (GES) sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:00
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        Akdağmadeni Belediyesi tükettiği elektrik enerjisini güneşten sağlayacak
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        Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini Güneş Enerji Santrali'nden (GES) sağlayacak.

        Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 24 dönüm alan üzerine kurulacak GES için çalışmaların başladığını söyledi.

        Kurulacak GES'in 1,2 megawatt gücünde olacağını belirten Yalçın, "İhale süreci tamamlan GES için müteahhit firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde de inşallah inşaat çalışması başlayacak." dedi.

        GES'ten belediyenin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin karşılanacağını fazlasının ise satılarak belediye gelir sağlanacağını aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

        "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize kazandırdığımız en büyük yatırımların başında olacak bu projede kurulum çalışmalarımıza başlıyoruz. Akdağmadeni Belediyesi olarak uzun zamandır planlamasını yaptığımız projeyle kendi enerjisini kendisi üreten bir belediye konumuna geliyoruz. Böylelikle en büyük giderlerimizden olan enerji maliyetlerini düşüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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