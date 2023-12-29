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        Mehmet Akif Ersoy Sorgun'da anıldı

        İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:12
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        Mehmet Akif Ersoy Sorgun'da anıldı
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        İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anıldı.

        Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Tahsin Akdeniz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir şahsiyet olduğunu söyledi.

        Program şiirlerin okunması, oratoryo, "Gazi'nin gençlere dersi" isimli tiyatro oyununun ardından müzik öğretmeni Hande Genç yönetimindeki koronun seslendirdiği türkülerle sona erdi.

        Programa, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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