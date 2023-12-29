Yozgatlı üretici süt verimini artırmak için ineklere müzik dinletiyor ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 51 yaşındaki Abdullah Güngör, süt verimini artırmak için müzik dinlettiği çiftliğindeki ineklerin günlük sağımını ikiden 3'e çıkardı.

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 51 yaşındaki Abdullah Güngör, süt verimini artırmak için müzik dinlettiği çiftliğindeki ineklerin günlük sağımını ikiden 3'e çıkardı.

Güngör, 2016'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile 120 başlık işletmesinde bulunan hayvanlarına 2018'den beri müzik dinletiyor.

Müzikle süt veriminin arttığını gözlemleyen Güngör, günlük sağımını da 8 saatte bir yaparak 3'e yükseltti.

Baba mesleği hayvancılığı sürdüren Güngör, AA muhabirine, TKDK'nin projelerinden faydalanarak 2016'da 120 başlık çiftlik kurduğunu söyledi.

Güngör, dişi buzağıları damızlık olarak büyüttüklerini anlatarak, "Hayvan sayımız şu an 300 oldu. Çiftliğimiz 180 dönüm üzerinde yer almaktadır, hayvan sayımızı 1000'in üzerine çıkartmayı planlıyoruz." dedi.

Sarıkaya'da 30'a yakın büyükbaş hayvan çiftliği bulunduğunu aktaran Güngör, "Bir de kooperatif kurduk. Bu kooperatif aracılığıyla çiftçimize sözleşmeli mısır ektiriyoruz. Yine IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı- Instrument for Pre-Accession Assistance) desteği ile aldığımız 2 biçerdöverle biçtiğimiz mısırı silajlık olarak paketliyoruz, kar gözetmeden çiftliklerimize veriyoruz." diye konuştu.

- "Müzik dinleterek süt verimini artırdık"

Güngör, çiftlikte hayvanlara müzik dinlettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvanlar dışarının traktör, araç ve farklı seslerini almıyor, müzik sesi duyuyor. Hayvan ne kadar rahat olursa o kadar güzel süt veriyor, verim artıyor. 24 saat müzik dinletiyoruz. Hayvancılığı sevmiyorsan bu işi yapamazsın. Bu iş çocuk gibi ilgi istiyor. Doğan yavru ilk doğduğu andan itibaren anne sütüyle besleniyor, zamanında besleyeceksin."

Güngör, süt pazarında sıkıntı bulunmadığına dikkati çekerek, "Sarıkaya'da 70 tona yakın süt üretiliyor, bunun 50 tonu çiftliklerden sağlanıyor. Bu sütleri satmamızda hiçbir sıkıntımız yok." dedi.

İşletme Müdürü Burak Güngör de işletmelerinde müzik dinlettikleri hayvanların kendini daha rahat hissettiğini söyledi.

Güngör, Türk sanat ve klasik müziklerini tercih ettiklerini belirterek, "Müzik, hayvanlarımızın geviş getirme süresini arttırdığı için daha fazla süt üretmesini sağlıyor. Verimden gayet memnunuz. Müzik dinletmeden önceki verimimize göre şu an dinlettikten sonraki verimimiz daha fazla. Daha fazla geviş getirdikleri için de daha fazla süt veriyorlar. Günlük 3 sağıma geçilmesinde çok büyük katkısı oldu. 3 sağım aynı zamanda meme hastalıklarını da azaltıyor." diye konuştu.

İşletmede veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Yunus Kudret Baş ise "2017 yılından beri bu işletmede çalışıyorum. Hayvanlara müzik dinleterek gevişi arttırıyoruz, geviş arttığı için süt de artıyor." ifadelerini kullandı.