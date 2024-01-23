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        Yozgat Valisi Özkan Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve valilik personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:42
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        Yozgat Valisi Özkan Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve valilik personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Vali Özkan, Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyası kapsamında valilik önünde bulunan Kızılay mobil kan bağışı aracını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Kan bağışında bulunan Özkan, Türk Kızılay'ın afetlerde ve sağlık sisteminin işleyişinde her zaman halkın yanında olduğunu söyledi.

        Çeşitli destekler ve gerekse kan bağışlarıyla Kızılay'ın yanında olmanın vatandaşlık görevi olduğunu aktaran Özkan, "Tüm halkımızı Kızılay'a kan bağışlamaya davet ediyorum. Kan vererek katkı sunan tüm hemşehrilerimize, mesai arkadaşlarımıza ve emek verenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Türk Kızılay Yozgat Kan Merkezi Müdürü Dr. Tuba Aksan da dün İl Özel İdare personelinden 40, bugün valilik personelinden ise şu ana kadar 28 ünite kan bağışı yapıldığını belirterek, yarın da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde olacaklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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