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        Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bağevinden hırsızlık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:34
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        Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bağevinden hırsızlık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, M.D.'ye ait bağevinden güvenlik kamerası ve motosiklet çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.T, M.A. ve E.K, düzenlenen operasyonla Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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