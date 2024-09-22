Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hayatını kaybeden sürücünün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazada otomobildeki yaralılar S.İ, A.S. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarşı ve mahalle bekçisi olduğu öğrenilen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.