Avrupalı gençler Sorgun Kaymakam Canpolat'ı ziyaret etti

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinasyonunda Erasmus+ Gençlik Değişimleri Programı kapsamında yürütülen "Beceriler İçin Spor: Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz" projesi kapsamında Almanya, İtalya, Macaristan ve Romanya’dan gelen gençler, Sorgun Kaymakam Abdurrezzak Canpolat'ı ziyaret etti.



Avrupa Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 9 Ocak’ta başlayan proje kapsamında Yozgat'a gelen gençlere yönelik spor atölyeleri, takım oyunları, kapsayıcı spor uygulamaları, doğa yürüyüşleri, çevre ve sağlıklı yaşam temalı etkinlikler düzenlendi.



Kenti gezen gençleri ağılayan Sorgun Kaymakamı Canpolat, uluslararası projelerin ve deneyimlerin kişisel gelişime önemli katkı sunduğunu belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.



