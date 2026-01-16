Habertürk
        Avrupalı gençler Sorgun Kaymakam Canpolat'ı ziyaret etti

        Avrupalı gençler Sorgun Kaymakam Canpolat'ı ziyaret etti

        Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinasyonunda Erasmus+ Gençlik Değişimleri Programı kapsamında yürütülen "Beceriler İçin Spor: Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz" projesi kapsamında Almanya, İtalya, Macaristan ve Romanya'dan gelen gençler, Sorgun Kaymakam Abdurrezzak Canpolat'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:18
        Avrupalı gençler Sorgun Kaymakam Canpolat'ı ziyaret etti
        Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinasyonunda Erasmus+ Gençlik Değişimleri Programı kapsamında yürütülen "Beceriler İçin Spor: Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz" projesi kapsamında Almanya, İtalya, Macaristan ve Romanya’dan gelen gençler, Sorgun Kaymakam Abdurrezzak Canpolat'ı ziyaret etti.

        Avrupa Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 9 Ocak’ta başlayan proje kapsamında Yozgat'a gelen gençlere yönelik spor atölyeleri, takım oyunları, kapsayıcı spor uygulamaları, doğa yürüyüşleri, çevre ve sağlıklı yaşam temalı etkinlikler düzenlendi.

        Kenti gezen gençleri ağılayan Sorgun Kaymakamı Canpolat, uluslararası projelerin ve deneyimlerin kişisel gelişime önemli katkı sunduğunu belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

