Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta öğrenciler karnelerini aldı

        Yozgat'ta 65 bin 505 öğrenciye karneleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta 65 bin 505 öğrenciye karneleri verildi.

        Fatma Temel İlkokulunda düzenlenen törene katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere karneleri verdi.

        Vali Özkan, törende yaptığı açıklamada, 237 okul öncesi eğitim kurumu, 171 ilkokul, 143 ortaokul ve 94 lise olmak üzere toplam 447 okulda öğrenim gören 65 bin 505 öğrencinin yarıyılı tamamlayarak karnelerini aldığını söyledi.

        Karnelerini alan öğrencileri tebrik eden Özkan, yarıyıl tatilinin kar yağışıyla kış ortamında güzel geçmesini temenni etti.


        Öğrencilerin bir yandan gezip eğlenirken bir yandan da kitap okumayı ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Özkan, öğrencilere sağlıklı ve güzel bir tatil dileyerek, fedakarca çalışan öğretmenlere ve eğitim personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara

        Benzer Haberler

        Sorgun'da 6 yılda 27 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı
        Sorgun'da 6 yılda 27 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı
        Karla kaplanan Yozgat Çamlık Milli Parkı ve Akdağmadeni ormanları dronla gö...
        Karla kaplanan Yozgat Çamlık Milli Parkı ve Akdağmadeni ormanları dronla gö...
        Jandarma ekipleri doğadaki canlıları unutmadı
        Jandarma ekipleri doğadaki canlıları unutmadı
        Yozgat'ta kaçak alkol yakalandı
        Yozgat'ta kaçak alkol yakalandı
        Yozgat'ta 85 litre etil alkol ele geçirildi
        Yozgat'ta 85 litre etil alkol ele geçirildi
        Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi