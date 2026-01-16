Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, 2025 yılını değerlendirdi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 2025 yılı çalışmalarını değerlendirerek, 2026'da yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Kentte görev yapan gazetecilerle Sorgun Belediyesi Alper Gezeravcı Tiyatro Salonunda bir araya gelen Ekinci, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günün'nü kutladı. Sorgun Belediyesi birim müdürlüklerinin geçen yılki çalışmalarını slayt gösterileriyle anlatan Ekinci, ilçede yaşanan su sorununu sondaj kuyularıyla çözmeye çalıştıklarını söyledi. Yeni yılda tamamlanması planlanan projelere de değinen Ekinci, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

