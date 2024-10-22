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        Sorgun Müftülüğünce okullarda değerler eğitimi veriliyor

        Sorgun Müftülüğü tarafından okullarda değerler eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:13
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        Sorgun Müftülüğünce okullarda değerler eğitimi veriliyor
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        Sorgun Müftülüğü tarafından okullarda değerler eğitimi veriliyor.

        Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Gençlik Faaliyetleri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Keser Köyü İmam Hatip Ortaokulu ve Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi'nde değerler eğitimine katıldı.

        Yaykın, okullarda Hz. Muhammed'in örnekliğinde haya, ahlak ve insan konularında sohbetler gerçekleştirdiğini belirterek, "Değerler eğitimi bir toplumun ayakta kalabilmesini sağlayan hoşgörü, sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi ilkelerde de derslerin genel içeriğini oluşturur. Çocuklarımızı, gençlerimizi yıkıcı akımlardan ve her türlü bağımlılıktan korumak, onlara rehberlik etmek, gençlerin kimlik ve kişiliklerini inşa ederken dini, ahlaki değerlerle yoğurmak amaçlanmaktadır." dedi. ​​​​​​​

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