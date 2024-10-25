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        Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi

        Sorgun'da Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri tarafından dar gelirli öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:22
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        Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi
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        Sorgun’da Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri tarafından dar gelirli öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

        Okul bahçesindeki kermesin açılında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

        Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulayan Öcal, "Okulumuz öğrencileri ve velileri tarafından düzenlenen kermesin geliri yine aynı okulda eğitim öğretim gören dar gelirli öğrenciler için kullanılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından açılışı yapılan kermeste veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

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