Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da 3 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu

        Sorgun Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 3 bin 600 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da 3 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 3 bin 600 fidanı toprakla buluşturdu.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Birlikte bir ormanımız olsun" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle son yıllarda iklim şartlarındaki değişiklik ve yaşanan kuraklık dolayısıyla ağaç dikmenin öneminin daha da arttığını belirtti.

        Üç Tepeler Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı’nda 1000 sedir, 1000 karaçam, 750 dağ armudu, 750 dağ kirazı ve 100 ladin fidanı olmak üzere 3 bin 600 fidanı geleceğe, insanlığa nefes olması amacıyla toprakla buluşturduklarını anlatan Ekinci, "Çocuklarımıza ağaç dikmenin önemini ancak bu tür etkinliklerle anlatabiliriz. Ağaç dikmekle geleceğe, çevreye ve insanlığa olan borcumuzu ödemiş oluruz. Yaban hayatına ev sahipliği yapan, binlerce canlıya yuva sağlamış oluruz. Bugün diktiğimiz ağaçlar, gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras olacaktır." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan öğrencilere müzik sınıfı sözü
        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan öğrencilere müzik sınıfı sözü
        Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi'ne kalite belgesi verildi
        Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi'ne kalite belgesi verildi
        Yozgat'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı
        Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı
        Bakan Yumaklı: Milletten başkasına borcumuz yok (2)
        Bakan Yumaklı: Milletten başkasına borcumuz yok (2)
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'nde kon...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'nde kon...