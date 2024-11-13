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        Sorgun Müftülüğünden "adalet" konulu etkinlik

        Sorgun Müftülüğü, gençlere yönelik "adalet" konulu etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:11
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        Sorgun Müftülüğünden "adalet" konulu etkinlik
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        Sorgun Müftülüğü, gençlere yönelik "adalet" konulu etkinlik düzenledi.

        İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde, gençlik faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan din hizmetleri uzmanı İsa Karadavut, adaletin sadece bir hukuk terimi olmadığını belirterek, adalet olmadığı yerde insanların insanlara olan güveninin yıkılacağını ifade etti.

        Toplumsal düzenin sağlanmasında adalet kavramının önemli olduğunu anlatan Karadavut, "Adalet, her kişiye onun olanı ona vermektir. Adaletin odağında insan vardır. Adalette sapma olduğu zaman en büyük cezayı insan çeker. Adalet sadece bir hukuk terimi değil, aynı zamanda insani her alanda geçerli bir erdemdir. Adalet olmazsa insanların insanlara olan güveni yıkılır. Saygı ve sevgi ortamı kalmaz. Güçlüler her zaman güçsüzleri ezer ve daha bir çok olumsuzluklar ortaya çıkar." dedi.

        Etkinliğin ardından camide öğle namazını cemaatle kılan gençlere yiyecek ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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