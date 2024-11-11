Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi'ne kalite belgesi verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Telekom Anadolu Lisesi, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) kalite belgesini almaya hak kazandı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, TSE tarafından akredite olmuş Millİ Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Biriminin okullarda yaptığı denetimler sonucu bu belgenin verildiğini söyledi.

Okul yönetimi tarafından oluşturulan öğretmen, öğrenci, veli ve iş sağlığı gibi ilişkileri içeren sistemin sorunsuz işlediğinin onaylanmasının ardından Türk Telekom Anadolu Lisesi'nin belgeyi almaya hak kazandığını vurgulayan Öcal, şöyle konuştu: