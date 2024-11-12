Sorgun'da Atatürk konulu resim sergisi açıldı

Sorgun Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından, 10-16 Kasım tarihleri arasında kutlanan Atatürk Haftası dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kaan Sungur, Gençlik Merkezinde açılan ve hafta boyu açık kalacak sergiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sungur, "Merkezimizde resim eğitimi alan gençlerimiz, resim eğitmeni Dilberay Orhan önderliğinde ülkemizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün karakalem portresini yaptı. Bugün burada, gençlerimizin onun anısına hazırladığı bu sergi, Atatürk'e duyulan minnet ve saygının en güzel ifadesidir. Öğrencilerimiz gerçekten güzel iş çıkarmışlar. Emeği geçen tüm gençlerimiz ve eğitmen arkadaşımıza teşekkür ediyorum." dedi.