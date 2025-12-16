Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta şarampole devrilen motosikletteki sürücü adayı yaralandı

        Yozgat'ta motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü adayı, tedavi altına alındı.

        16.12.2025 - 15:55
        Yozgat'ta şarampole devrilen motosikletteki sürücü adayı yaralandı
        Yozgat'ta motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü adayı, tedavi altına alındı.

        Sürücü adayı Ahmet D. (22), plakası öğrenilemeyen motosikletle Cemil Çiçek Bulvarı'nda eğitim çalışması yaptığı sırada şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Ahmet D, sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

