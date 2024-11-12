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        Yozgat'ta 3'ü firari hükümlü 4 kişi yakalandı

        Yozgat'ta, jandarma ekiplerince Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde 3'ü firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:55
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        Yozgat'ta 3'ü firari hükümlü 4 kişi yakalandı
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        Yozgat'ta, jandarma ekiplerince Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde 3'ü firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma ekipleri, bu kapsamda belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, haklarında 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ş, A.Ş. ve R.K'yi yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ayrıca, "basit yaralama" suçundan aranan ve yakalanan Y.O. da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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