Yozgat'ta 3'ü firari hükümlü 4 kişi yakalandı

Yozgat'ta, jandarma ekiplerince Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde 3'ü firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, bu kapsamda belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, haklarında 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ş, A.Ş. ve R.K'yi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, "basit yaralama" suçundan aranan ve yakalanan Y.O. da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.