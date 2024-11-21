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        Sorgun'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

        Sorgun Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde hizmet veren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:21
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        Sorgun'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
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        Sorgun Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde hizmet veren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ekmek üretiminin sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edildiğini belirterek, denetimlerin süreceğini belirtti.

        Ekinci, denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hijyen denetimlerinin yanı sıra ekmek gramajını da kontrol ediyor. Amacımız fırıncılarımızın hijyenik ortamda üretim yapmasını sağlamaktır. Denetimlerde ekmek üretim süreci ve kullanılan malzemelerin kalitesi de kontrol ediliyor." dedi.

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        Galeri

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