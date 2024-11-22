Yozgat'ta açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü yakalandı
Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 3 hükümlü, jandarma tarafından Yerköy ilçesinde yakalandı.
Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 3 hükümlü, jandarma tarafından Yerköy ilçesinde yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında davranışlarından şüphelendikleri 3 kişinin kimlik sorgusunu yapmak istedi.
Jandarmayı görünce kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.
Yapılan kontrolde M.A, M.K. ve O.A'nın Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlendi.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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