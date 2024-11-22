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        Yozgat'ta açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü yakalandı

        Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 3 hükümlü, jandarma tarafından Yerköy ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:29
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        Yozgat'ta açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü yakalandı
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        Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 3 hükümlü, jandarma tarafından Yerköy ilçesinde yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında davranışlarından şüphelendikleri 3 kişinin kimlik sorgusunu yapmak istedi.

        Jandarmayı görünce kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

        Yapılan kontrolde M.A, M.K. ve O.A'nın Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlendi.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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