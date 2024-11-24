Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:24 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın kent genelinde sıfırın altında 6 ile 10 derece aralığına düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Kar ve soğuk hava nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Zaman zaman devam eden rüzgar, tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta karda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
        Yozgat'ta karda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
        Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Sorgun'da tekvando antrenörü Yunus Türk'e milli takım antrenörlüğü teklifi...
        Sorgun'da tekvando antrenörü Yunus Türk'e milli takım antrenörlüğü teklifi...
        Yozgat Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta jandarma vatandaşları bilgilendiriyor
        Yozgat'ta jandarma vatandaşları bilgilendiriyor
        Aydıncık Müftülüğü Gazze yararına kermes düzenledi
        Aydıncık Müftülüğü Gazze yararına kermes düzenledi