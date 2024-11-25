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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçiye bilinçli gübre kullanımı uyarısı

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, bilinçsiz gübre kullanımının üründe verim ve kaliteyi olumsuz etkilediğini belirterek çiftçiyi uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:23
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçiye bilinçli gübre kullanımı uyarısı
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, bilinçsiz gübre kullanımının üründe verim ve kaliteyi olumsuz etkilediğini belirterek çiftçiyi uyardı.

        Gübreleme öncesinde toprak analizi yaptırılması gerektiğini belirten Canbolat, "Bilinçsiz gübreleme nedeniyle toprağın kalitesi düşüyor. Çiftçinin gübreleme öncesinde mutlaka toprak analizi yaptırması gerekiyor. Bilinçsiz gübre kullanımı verimi düşürebiliyor." dedi.

        Canbolat, her ürünün gübre ihtiyacının farklı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Çiftçi hangi ürünü yetiştirirse yetiştirsin, birim alanda alınması gereken saf gübre miktarına dikkat etmelidir. Bilinçli tarımsal faaliyet için üreticinin özellikle taban gübresi kullanımına ve toprak analizine önem vermesi gerekir. Maalesef çiftçilerimizin çoğunluğu toprak analizini sadece destek almak için yaptırıyor. Bazıları evinin önünden toprak getiriyor. Bazıları toprak getirmeden analiz sonuçlarını almaya çalışıyor. Bunlardan vazgeçilmesi lazım. Doğru ürüne doğru zamanda gübre atmak önemli. Topraklarımız maalesef organik madde bakımından zengin değil. Dolayısıyla hem organik hem de kimyevi gübrelemeye özen göstermeliyiz."

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