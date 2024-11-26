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        Sorgun Belediyesinden "parasızlıktan makam araçları satılıyor" iddialarına ilişkin açıklama

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Sorgun Belediyesi parasızlıktan makam araçlarını satıyor" şeklinde iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:47
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        Sorgun Belediyesinden "parasızlıktan makam araçları satılıyor" iddialarına ilişkin açıklama
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        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Sorgun Belediyesi parasızlıktan makam araçlarını satıyor" şeklinde iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, devletin işçi emeklileri ile ilgili yapmış olduğu maaş düzenlemesi nedeniyle onlarca belediye çalışanının aynı anda emeklilik dilekçesi verdiğini belirtti.

        2024 yılı sonunda ödeyecekleri emekli ikramiyeleri ile ilgili nakit ihtiyacını karşılamak üzere bir dizi taşınır ve taşınmazı satışa çıkarma kararı aldıklarını aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

        "Makam araçlarımızın satışı da aynı gaye doğrultusunda ve iyi niyet çerçevesinde alınmış bir karar olmasına rağmen, kimi basın yayın ve kalbi kararmışların gündemine 'Sorgun Belediyesi parasızlıktan makam araçlarını satıyor' şeklinde düştü. Hemşerilerimiz hizmetlerimize hız kesmeden nasıl devam ettiğimizi görmekte ve takdir etmektedir. Sorgun Belediyesi neyi ne zaman alacağını veya satacağını planlayacak bilgi birikimine sahip ve kararlı bir yönetim anlayışı ile hareket etmektedir. Halkımızın gönlü ferah olsun. Belediyemiz bölgenin en güçlü, mali dengeleri en düzgün, üst düzey hizmet ve iş üretebilen kendine yetebilen bir belediyedir. Bu bakımdan attığımız her adımın düşünülerek ve planlanarak atıldığının bilinmesini isteriz. Öte yandan, çalışmalarımızı makam aracı olmadan da sürdürebileceğimizi ancak bu araçları belediyemizin makamını temsilen kullandığımızı bizi tanıyan herkes bilir."

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