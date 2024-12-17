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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:49
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 1 şüphelinin üzerinde ve durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.A. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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