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        Yozgat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 09:11 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:12
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        Yozgat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        M.Ş. idaresindeki 66 NF 207 plakalı otomobil, Merkez Cami önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmından alev aldı.

        Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Sarıkaya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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