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        Sorgun'da av komisyonu toplandı

        Sorgun İlçe Av Komisyonu, Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında toplanarak, av hayvanlarının korunması ve avlanma düzenlemelerini görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:26
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        Sorgun'da av komisyonu toplandı
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        Sorgun İlçe Av Komisyonu, Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında toplanarak, av hayvanlarının korunması ve avlanma düzenlemelerini görüştü.

        Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, ilçede geçerli olacak avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

        Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve avcı birliklerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Aydın, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde, komisyon üyeleri ile av sezonunun güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geçmesi için alınacak tedbirler üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

        Avcılıkla ilgili düzenlemelerin, doğanın korunmasına katkı sağlamak ve halkın güvenliğini ön planda tutmak amacıyla titizlikle belirlendiğini belirten Aydı, "Ayrıca av sezonunun daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde geçmesi için, kamu, sivil toplum ve avcı birliklerinin işbirliği büyük önem taşımaktadır. Avcılarımızdan 2025 av dönemi için alınan kararlar doğrultusunda, avcılıkla ilgili kurallara uyulmasını önemle rica ediyoruz." diye konuştu.

        Toplantıda katılımcıların konuya ilişkin öneri ve değerlendirmeleri de masaya yatırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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