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        Yozgat kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi

        Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:11
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        Yozgat kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte don ve buzlanma riskinin artmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "İlimiz merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri hariç) 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir."

        Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, ilçelerdeki hava durumu ve koşullara göre yetkili kurullarca ayrı ayrı karar alınacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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