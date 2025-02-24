Aydıncık içesinde polisler, anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi
Aydıncık ilçesinde polisler, anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgi verdi.
Aydıncık ilçesinde polisler, anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgi verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen programda, anaokulu öğrencilerine genel güvenlik ve mesleki tanıtım konularında bilgilendirmede bulunuldu.
Etkinlikte öğretmenlere, KADES, 112 Acil Çağrı Sistemi ve dolandırıcılık konularında da sunum yapıldı.
Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazankaya köyündeki kız öğrenci yurdu pansiyonunda devriye faaliyeti yürüttü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.