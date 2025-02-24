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        Aydıncık içesinde polisler, anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi

        Aydıncık ilçesinde polisler, anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:24
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        Aydıncık içesinde polisler, anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi
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        Aydıncık ilçesinde polisler, anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgi verdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen programda, anaokulu öğrencilerine genel güvenlik ve mesleki tanıtım konularında bilgilendirmede bulunuldu.

        Etkinlikte öğretmenlere, KADES, 112 Acil Çağrı Sistemi ve dolandırıcılık konularında da sunum yapıldı.

        Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazankaya köyündeki kız öğrenci yurdu pansiyonunda devriye faaliyeti yürüttü.

        Galeri
        Galeri

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