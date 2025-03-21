Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçundan toplam 9 yıl 11 ay hapis cezası bulunan R.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.