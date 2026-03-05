Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi

        Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları tarafından hazırlanan el sanatı eserleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi.

        Giriş: 05.03.2026 - 21:36
        YEDAM atölyelerinde danışanların filografi, ahşap yakma, resim ve boyama gibi farklı tekniklerle hazırladığı yaklaşık 40 eser, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

        YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca, AA muhabirine, etkinliğin Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Danışanlarımızın atölyede üretmiş olduğu el emeği ürünleri sergilemek için toplandık. Aslında bu haftanın önemi, bağımlılıkla mücadele noktasında toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak. Bu etkinlikte aynı zamanda katılımcılara YEDAM hakkında bilgi verdik." dedi.

        Etkinliğe katılan Bozok Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Yasin Kaleli, sergideki eserlerin dikkatini çektiğini, kendisinin de böyle çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

        Üniversite öğrencisi Muhammet Emin Yılmaz da sergideki eserleri beğendiklerini ve Yeşilay hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.

        Etkinliğe katılan vatandaşlara Yeşilay gönüllüleri tarafından broşür dağıtılarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        ​​​​​​​



