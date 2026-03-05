Canlı
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'tın Sorgun düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 05.03.2026 - 11:25
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'tın Sorgun düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda takibe alınan O.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.


        Şüphelinin üzerinde 90 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

