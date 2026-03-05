Yozgat'ta ilkokul öğrencilerine deprem tatbikatı

Yozgat'ta, öğrencilerde farkındalık oluşturmak maksadıyla deprem tatbikatı yapıldı.



Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu'nda düzenlenen tatbikat öncesi öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, siren sesiyle birlikte öğrenciler ve personel "çök-kapan-tutun" kuralını uyguladı.



Öğrenciler binadan tahliye edildikten sonra, senaryo gereği sınıfta kalan 3 öğrenci ve yaralanan 1 personel, görevliler tarafından bina dışındaki güvenli alana taşındı.



Başarıyla gerçekleştirilen tatbikata, 17 MEB AKUB personeli, 24 öğretmen, 7 yardımcı personel ve 393 öğrenci katıldı.

