        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarmadan kadın çalışanlara "8 Mart" sürprizi

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan kadınlara çiçek hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:19
        

        

        Fabrikada mesaideki kadınları ziyaret eden ekipler, onlara çiçek verip Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

        Fabrika çalışanlarından Gül Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır çalıştığını belirterek, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzü kutladılar. Buralara kadar zahmet ettikleri için minnettarız." dedi.

        Çalışanlarından Sedaliye Baltacı ise jandarmanın böyle bir sürpriz yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

