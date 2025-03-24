Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi denetimler sıklaştırdı

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerin artırıldığını ve bayram sonrasında da aralıksız devam edeceğini belirtti.

Ekipler, kent genelinde 20 işletmede temel gıda ve tüketim maddelerine yönelik inceleme yaptı. 660 ürünün incelendiği denetimlerde ekipler, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı.

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