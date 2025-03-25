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        Yozgat'ta vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı

        Yozgat'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:00
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        Yozgat'ta vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı
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        Yozgat'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

        Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 33 bin çam fidanının ücretsiz dağıtımı yapıldı.

        Orman İşletme Müdür Yardımcısı Onur Kaya, Orman Haftası kapsamında toplumda çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kaya, yıl içerisinde Yozgat genelinde 4 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

        Etkinliğe katılan vatandaşlar da fidan dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, doğaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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