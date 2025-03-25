Yozgat'ta vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı

Etkinliğe katılan vatandaşlar da fidan dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, doğaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 33 bin çam fidanının ücretsiz dağıtımı yapıldı.

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