        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta park halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ta park halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 21:14 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:14
        Yozgat'ta park halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi'ndeki otobüs park alanında bulunan 66 HO 1058 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

