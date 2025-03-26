Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adresler ve eklentilerine düzenlenen operasyonda 9 bin 500 doldurulmuş, 39 bin 500 boş makaron, 17 kilogram kaçak tütün, 10 elektronik sigara ve 28 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 9 bin 500 doldurulmuş, 39 bin 500 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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