Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 9 bin 500 doldurulmuş, 39 bin 500 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 9 bin 500 doldurulmuş, 39 bin 500 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adresler ve eklentilerine düzenlenen operasyonda 9 bin 500 doldurulmuş, 39 bin 500 boş makaron, 17 kilogram kaçak tütün, 10 elektronik sigara ve 28 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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