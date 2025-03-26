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        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 9 bin 500 doldurulmuş, 39 bin 500 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:21 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:21
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        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 9 bin 500 doldurulmuş, 39 bin 500 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adresler ve eklentilerine düzenlenen operasyonda 9 bin 500 doldurulmuş, 39 bin 500 boş makaron, 17 kilogram kaçak tütün, 10 elektronik sigara ve 28 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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