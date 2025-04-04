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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:47
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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, R.Ü, S.Ö, Y.S, H.A, A.E.A. ve Y.S'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında çeşitli kazı malzemeleri ve tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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