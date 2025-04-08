Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        "Yozgat Şehir Markası Çalıştayı" düzenlendi

        Yozgat Valiliği ve Bozok Üniversitesi işbirliğinde, kentin kültürel, tarihi, ekonomik ve sosyal değerlerini ön plana çıkartarak, marka değerini belirlemeye yönelik "Yozgat Şehir Markası Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yozgat Şehir Markası Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL

        Yozgat Valiliği ve Bozok Üniversitesi işbirliğinde, kentin kültürel, tarihi, ekonomik ve sosyal değerlerini ön plana çıkartarak, marka değerini belirlemeye yönelik "Yozgat Şehir Markası Çalıştayı" düzenlendi.

        Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, gerçekleştirilen çalıştayın bir şehir markası oluşturmaktan ziyade temel amacının kentin ruhunu, kimliğini ve potansiyelini ortak akılla geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

        Güçlü şehirlerin, güçlü fikirlerle doğacağının altını çizen Yaşar, çalıştayın şehrin değerlerini tanımlanması, özgün yönlerinin öne çıkarılması ve ortak akılla bir vizyon çizilmesi noktasında son derece kıymetli bir adım olduğunu belirtti.

        Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk de "Marka Şehir Yozgat Bilgilendirme" konulu sunumu ile şehrin markalaşma potansiyeli, mevcut imajı, iletişim stratejileri ve gelecekteki vizyonuna dair bilgi verdi.

        Çalıştayın sonunda, kamu kurum müdürleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerin katkılarıyla Yozgat'ın marka şehir olma sürecine dair değerlendirmeler yapıldı.

        Çalıştaya, Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kaya kartalı tedaviye alındı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kaya kartalı tedaviye alındı
        Yozgat'ta sağlıkta işbirliği protokolü imzalandı
        Yozgat'ta sağlıkta işbirliği protokolü imzalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        AK Parti Yozgat İl Başkanı Kandemir AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
        AK Parti Yozgat İl Başkanı Kandemir AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı