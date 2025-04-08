Yozgat Valiliği ve Bozok Üniversitesi işbirliğinde, kentin kültürel, tarihi, ekonomik ve sosyal değerlerini ön plana çıkartarak, marka değerini belirlemeye yönelik "Yozgat Şehir Markası Çalıştayı" düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, gerçekleştirilen çalıştayın bir şehir markası oluşturmaktan ziyade temel amacının kentin ruhunu, kimliğini ve potansiyelini ortak akılla geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Güçlü şehirlerin, güçlü fikirlerle doğacağının altını çizen Yaşar, çalıştayın şehrin değerlerini tanımlanması, özgün yönlerinin öne çıkarılması ve ortak akılla bir vizyon çizilmesi noktasında son derece kıymetli bir adım olduğunu belirtti.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk de "Marka Şehir Yozgat Bilgilendirme" konulu sunumu ile şehrin markalaşma potansiyeli, mevcut imajı, iletişim stratejileri ve gelecekteki vizyonuna dair bilgi verdi.