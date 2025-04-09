Yozgat'ta ata tohumları miniklerin ellerinde filizlenecek
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Köklerden Geleceğe Ata Tohumlarıyla Maarif Bahçeleri Projesi" kapsamında, minik öğrenciler ata tohumlarını toprakla buluşturdu.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Köklerden Geleceğe Ata Tohumlarıyla Maarif Bahçeleri Projesi" kapsamında, minik öğrenciler ata tohumlarını toprakla buluşturdu.
Öğrencilerin üretim sürecinde aktif ve doğayla iç içe olmalarını amaçlayan proje kapsamında, ildeki 6 okulun bahçesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sera kuruldu.
Projenin tanıtımı İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın katılımıyla Şehit Turgay Eroğlu Özel Eğitim Anaokulu bahçesine kurulan serada gerçekleştirildi.
Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde temin edilen domates, salatalık, biber, kabak gibi sebze tohumlarını filizlenmesi için ekti.
Altınkaynak, gazetecilere, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında projeyi hayata geçirdiklerini, öğrencilere küçük yaşlarda üretmeyi ve doğal beslenmeyi öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bugün oluşturdukları serada, genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarını öğrencilerle toprakla buluşturduklarını anlatan Altınkaynak, "İnşallah bu tohumlar fide haline gelecek ve öğrencilerimizle tekrar ekip sulayıp büyümesini sağlayacağız." diye konuştu.
Anaokulu öğrencilerinden Gökçe Onur ise sebze tohumlarını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Bu tohumları dikeceğiz, sulayacağız ve büyüteceğiz. Sebzeleri sağlıklı bir şeklide yiyeceğiz." dedi.
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