Yozgat'ta ata tohumları miniklerin ellerinde filizlenecek

Anaokulu öğrencilerinden Gökçe Onur ise sebze tohumlarını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Bu tohumları dikeceğiz, sulayacağız ve büyüteceğiz. Sebzeleri sağlıklı bir şeklide yiyeceğiz." dedi.

Bugün oluşturdukları serada, genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarını öğrencilerle toprakla buluşturduklarını anlatan Altınkaynak, "İnşallah bu tohumlar fide haline gelecek ve öğrencilerimizle tekrar ekip sulayıp büyümesini sağlayacağız." diye konuştu.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde temin edilen domates, salatalık, biber, kabak gibi sebze tohumlarını filizlenmesi için ekti.

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