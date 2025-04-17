Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı yapıldı

Yaşar, bugün ilk toplantısını yaptıkları Öğrenci Senatosu ile öğrencileri, üniversite yönetim süreçlerinin aktif birer paydaşı haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Yaşar, öğrencilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemenin ve birlikte çözüm üretmenin kıymetli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.