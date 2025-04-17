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        Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı yapıldı

        Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar'ın başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:55
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        Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı yapıldı
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar'ın başkanlığında yapıldı.

        Üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Yaşar, öğrencilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemenin ve birlikte çözüm üretmenin kıymetli olduğunu belirtti.

        Yaşar, bugün ilk toplantısını yaptıkları Öğrenci Senatosu ile öğrencileri, üniversite yönetim süreçlerinin aktif birer paydaşı haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Öğrenci Senatosu üyesi öğrenciler, toplantıda üniversite yönetimine çeşitli görüş, talep ve önerilerini ileterek çözüm odaklı fikir alışverişinde bulundu.

        Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Öğrenci Senatosu Başkanı Zeynep Koca ve üyeleri katıldı.

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