Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürütülüyor

        Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek amacıyla ıslah çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürütülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek amacıyla ıslah çalışması yürütülüyor.

        Kenevir ekiminin serbest olduğu iller arasında yer alan Yozgat'ta, Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde 2 yıl önce kurulan 1200 metrekarelik serada yerli kenevir tohumu ıslah çalışmaları sürüyor.

        Üniversite, elde edilecek yerli tohum çeşitlerine Avrupa Birliğinden (AB) de tescil almayı hedefliyor.

        Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de tescilli iki kenevir tohumu çeşidinin bulunduğunu, bu sayıyı artırmak istediklerini söyledi.

        Kenevir tohumu çeşit geliştirme yöntemlerden birinin de melezlemeyle ıslah çalışması olduğunu anlatan Yılmaz, "Melezleme yapabilmek için önce ebeveynleri seçiyoruz. Bunları geceli gündüzlü, arazide ve serada büyük emeklerle hangisi anne, hangisi baba olacak diye gerekli seleksiyonlarını ve seçimlerini yaptık. Bu ebeveynlerin iyi özelliklerini bir araya getirip onları kombine ederek yeni çeşit ya da çeşitler geliştirmek istiyoruz." dedi.

        Yılmaz, yaptıkları çalışmalarla sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni çeşitleri ıslah etmek istediklerini dile getirdi.

        Sadece üreticinin değil, aynı zamanda sanayicilerin beklentilerine cevap verecek yeni kenevir çeşitleri geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Seçmiş olduğumuz ebeveynleri kendi arasında melezlemeler yaparak melez tohumları üreteceğiz. Onlar içerisinde en iyilerini seçmeye, yerli çeşit sayımızı artırmaya gayret ediyoruz. Yeni ve tescilli çeşit dediğimiz zaman mevcuttaki tohumlardan iyi olan, sektörün beklentilerini karşılayacak, yüksek verimli ve daha kaliteli, beklentileri sahada karşılayacak olan çeşitler olmak zorundadır. Milli çeşit demek, diğerlerinden farklı, üstün özellikleri olan, beklentileri karşılayacak özelliklere sahip olan çeşit demektir." diye konuştu.

        Yılmaz, ıslah edilen çeşitleri Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne tescil için sunacaklarını belirtti.

        Tohum çalışmasının önemli bir boyutunun da AB'den tescil alabilecek niteliklere haiz çalışmalar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, başka ülkelerde de üretilebilmesi için AB tescili almayı hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı yapıldı
        Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Yozgat'ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Yozgat'ta 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Yozgat'ta 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı