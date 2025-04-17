Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürütülüyor

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek amacıyla ıslah çalışması yürütülüyor.

Kenevir ekiminin serbest olduğu iller arasında yer alan Yozgat'ta, Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde 2 yıl önce kurulan 1200 metrekarelik serada yerli kenevir tohumu ıslah çalışmaları sürüyor.

Üniversite, elde edilecek yerli tohum çeşitlerine Avrupa Birliğinden (AB) de tescil almayı hedefliyor.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de tescilli iki kenevir tohumu çeşidinin bulunduğunu, bu sayıyı artırmak istediklerini söyledi.

Kenevir tohumu çeşit geliştirme yöntemlerden birinin de melezlemeyle ıslah çalışması olduğunu anlatan Yılmaz, "Melezleme yapabilmek için önce ebeveynleri seçiyoruz. Bunları geceli gündüzlü, arazide ve serada büyük emeklerle hangisi anne, hangisi baba olacak diye gerekli seleksiyonlarını ve seçimlerini yaptık. Bu ebeveynlerin iyi özelliklerini bir araya getirip onları kombine ederek yeni çeşit ya da çeşitler geliştirmek istiyoruz." dedi.