Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yerini sağanak yağışa bıraktı.
Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu.
Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.
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