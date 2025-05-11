Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

        Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yerini sağanak yağışa bıraktı.

        Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu.

        Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizledi.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Sorgun'da 4. Kitap Fuarı açıldı
        Sorgun'da 4. Kitap Fuarı açıldı
        Yozgat'ta refüje devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta refüje devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Lise öğrencileri aldıkları eğitimle okuldaki serada sebze yetiştiriyor
        Lise öğrencileri aldıkları eğitimle okuldaki serada sebze yetiştiriyor
        Doğum günü pastasından yiyen 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi...
        Doğum günü pastasından yiyen 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi...
        Yozgat Belediyesi sosyal yardımları "Yozgat Kart" ile ulaştıracak
        Yozgat Belediyesi sosyal yardımları "Yozgat Kart" ile ulaştıracak
        Yozgat'ta yola atık yağ döken kişiye ceza uygulandı
        Yozgat'ta yola atık yağ döken kişiye ceza uygulandı