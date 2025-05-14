Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı

        Yozgat Şehir Hastanesinde, Ebeler ve Hemşireler Haftası kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat Şehir Hastanesinde, Ebeler ve Hemşireler Haftası kapsamında program düzenlendi.

        Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen programa hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı.

        Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, hemşire ve ebelerin sağlık sistemindeki kritik rolünü anlattı.

        Hemşirelik ve ebelik mesleğinin sağlık sisteminin kalbi olduğunu vurgulayan Kozan, şunları kaydetti:

        "Büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerimiz ve ebelerimiz, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Yönetim olarak, personelimizin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için çabalıyoruz. Fedakarlıkları, sabırları ve sevgileriyle sağlık ordumuzun vazgeçilmez neferleri olan tüm hemşirelerimizin ve ebelerimizin haftasını kutluyorum."

        Programda, hastane personelinden oluşan müzik ekibi ile Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, mini konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Yozgat Bozok Üniversitesinde Deneysel Araştırmalar Merkezi açıldı
        Yozgat Bozok Üniversitesinde Deneysel Araştırmalar Merkezi açıldı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu hasta yaban tavşanı tedaviye alındı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu hasta yaban tavşanı tedaviye alındı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi
        Yozgat'ta Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi
        Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
        Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
        Sorgun'da 4. Kitap Fuarı açıldı
        Sorgun'da 4. Kitap Fuarı açıldı