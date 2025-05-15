Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Yozgat ve Niğde'de, 56 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat ve Niğde'de, 56 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

        Yozgat'ta askeri üniforma giyen engelliler, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu ve ant içti.

        Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Türkiye'nin sarsılmaz gücü olan şanlı Türk ordusuna ve onun kahraman neferlerine geçmişten bugüne hizmet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gençlerimizin ettiği bu kutsal yeminin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıdığını söyledi.

        Engelliler adına konuşan Hasan Hüseyin Orhan ise "Arkadaşlarımızı askere hep buruk bir sevinçle uğurladık, onların sevinçlerini buruk bir şekilde izledik. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek istedik. Bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

        Dua edilmesi ve 24 engelliye terhis belgelerinin verildiği program, tören geçidiyle devam etti.

        Jandarma bünyesindeki köpeklerin gösteri sunduğu törene, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, protokol üyeleri ve engellilerin aileleri katıldı.

        - Niğde

        ​​​​​​​Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende ise 32 engelli, askerlik sevinci yaşadı.

        Askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

        Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, "Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gururunu yaşatıyor, sizleri şanlı jandarmamızın şerefli neferleri arasında görmekten büyük onur duyuyoruz. Ettiğiniz yemin, vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün ve inancın ifadesidir." dedi.

        Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

        Engelli bireylere terhis belgelerinin verildiği törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar da gösteri yaptı.

        Programa, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu:
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu:
        Yozgat'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        Yozgat'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        Yozgat Bozok Üniversitesinde Deneysel Araştırmalar Merkezi açıldı
        Yozgat Bozok Üniversitesinde Deneysel Araştırmalar Merkezi açıldı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu hasta yaban tavşanı tedaviye alındı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu hasta yaban tavşanı tedaviye alındı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi
        Yozgat'ta Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi