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        Yozgat'ta Müzeler Günü tarihi Roma Hamamı'nda kutlandı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki tarihi Roma Hamamı'nda 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:43
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        Yozgat'ta Müzeler Günü tarihi Roma Hamamı'nda kutlandı
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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki tarihi Roma Hamamı'nda 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen kutlama programında konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Roma Hamamı çevresinde yaklaşık 8 yıl boyunca kazı çalışması yapıldığını anımsattı.

        Kazı çalışmasından sonra restorasyonun devam ettiğini belirten Özkan, "Roma Hamamı, dünyadaki iki örnekten birisi olarak Sarıkaya ilçemizde bulunuyor. Gelmek, görmek isteyenin, merak edenin gelip görebildiği bir alan olmuştur. Bu güzide alanın etrafındaki çalışmaları da Belediye Başkanlığımız Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yürütüyor. İnşallah ilerleyen yıllarda civardaki bina dokuları bu kültür eserine, bu tarihi esere uygun hale getirilecek. İnşallah Sarıkaya'mızın hep beraber çevresinin ve çehresinin değişmiş olduğunu göreceğiz." dedi.

        Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır da 18 Mayıs'ın tüm dünyada Müzeler Günü olarak kutlandığını belirterek, Roma Hamamı hakkında bilgiler verdi.

        Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri tarafından folklor gösterisi sunuldu, "Şehr-i Sanat Yozgat Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Daha sonra katılımcılar Roma Hamamı'nı gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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