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        Yozgat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:04
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        Yozgat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.A'nın kullandığı 66 DD 388 plakalı cip, Delice köyü mevkisinde P.Y. idaresindeki 06 EDR 352 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan B.D, D.D, A.D. ve N.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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