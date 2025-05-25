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        Yozgat'ta çiftler "25.05.2025"te nikahlarını kıydırdı

        Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:42
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        Yozgat'ta çiftler "25.05.2025"te nikahlarını kıydırdı
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        Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir güne denk getirmek isteyen 11 çift, Eski Pazar Nikah Salonu'nda sırayla evliliğe adım attı.

        Nikahı kıyılan Fatmanur ve Zekeriya Seçen çifti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutluluklarını dile getirdi.

        Fatmanur Seçen, kendileri için anlam taşıyan bu özel günü daha da unutulmaz kılmak amacıyla nikah tarihini 6 ay öncesinden planladıklarını ifade etti.

        Bugün aynı zamanda eşinin doğum günü olduğunu vurgulayan Fatmanur Seçen, "Nikahımızı özellikle bu tarihe denk getirmek istedik, çok mutluyuz. Darısı tüm bekarların başına." dedi.

        Bugün evlenen Zeynep Açıkgöz ise hayatlarının en özel ve mutlu gününün, tarih açısından da unutulmaz olmasını istediklerini belirtti. Damat Ömer Açıkgöz de özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

        Özel tarihlere yoğun talep olduğunu dile getiren evlendirme memuru Onur Nazlı ise nikah törenlerinin saat 21.00'e kadar süreceğini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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