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        Yozgat'ta çalınan otomobil Aksaray'da bulundu

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çalınan otomobil, Aksaray'da bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:30
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        Yozgat'ta çalınan otomobil Aksaray'da bulundu
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        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çalınan otomobil, Aksaray'da bulunarak sahibine teslim edildi.

        İlçeye bağlı Bahariye köyünde yaşayan Resül Kayhan (30), otomobilinin yerinde olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan araştırmada şüpheli B.T'nin aracı alarak Aksaray'a gittiği tespit edildi.

        Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli ilk aracı bırakıp başka bir otomobili çalarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Çalınan otomobil, JASAT ekiplerince Boğazlıyan'a getirilerek sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan B.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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