Yozgat'ta 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bu kapsamda ekipler, kargo yoluyla kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen M.Ü'ye ait gönderide yaptıkları incelemede 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

