        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:16
        Yozgat'ta 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, kargo yoluyla kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen M.Ü'ye ait gönderide yaptıkları incelemede 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

