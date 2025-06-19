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        Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan görevine başladı

        Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Akif Karaarslan, ilin sağlık alanındaki eksik ve sıkıntılarının bilincinde olduğunu, sorunları çözmek ve sağlık hizmetlerini daha da ileriye taşımak için var gücüyle çalışacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:12
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        Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan görevine başladı
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        Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Akif Karaarslan, ilin sağlık alanındaki eksik ve sıkıntılarının bilincinde olduğunu, sorunları çözmek ve sağlık hizmetlerini daha da ileriye taşımak için var gücüyle çalışacağını söyledi.

        İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Karaarslan, burada gazetecilere açıklamada, öncelikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimi başına düşen nüfusu azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Şu anda ortalama 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düştüğünü anlatan Karaarslan, "Bu oranı daha aşağıya çekmek için çalışma yapacağız. İl genelindeki hekim kadrosu ve personel sayılarına yönelik çalışmalarımız olacak. Uzman doktor, pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personeli açığını tespit edeceğiz. Bununla birlikte eksik olan araç ve tıbbi ekipmanları da en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Çünkü sağlıkta kalite, nitelikli insan gücünün yanında güçlü bir teknik altyapı ile mümkündür." diye konuştu.

        Yozgat Şehir Hastanesinin sağlık alanında kentin lokomotif hastanesi olduğunu, hem fiziki hem de donanım olarak ilçelerdeki hastanelere göre daha donanımlı olduğunu belirten Karaarslan, şunları kaydetti:

        "Hastalarımız ilçelerden de Şehir Hastanesini tercih ederek geliyor fakat bu koordinasyonu sağlayarak, ilçelerde tedavi olabilecek hastalarımızı oralarda tedavi ederek, Şehir Hastanesinin yükünü de azaltmak istiyoruz. Tabii ki elzem olan durumlarda Şehir Hastanelerine gelmeleri gerekir. Eğer ilçede ilgili branşımız varsa, orada tedavi imkanı varsa, onları inşallah kendi alanında, kaynağında eriterek buranın yükünü azaltmak istiyoruz."

        Karaarslan, Yozgat halkına hizmet etmek için Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Şehir Hastanesinin güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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